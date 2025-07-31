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Два беспилотника сбили в Ростовской области в ночь на четверг

Дроны были уничтожены в пяти районах Ростовской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа в ночь на четверг, 31 июля. Атаку отразили в период с 23:20 30 июля до 04:00 31 июля. Об этом сообщили в минобороны.

Как сообщил Юрий Слюсарь, дроны сбили в Дубовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском и Кашарском районах.

Всего за этот промежуток времени над страной было уничтожено 32 дрона. 11 БПЛА сбили над Волгоградской областью, семь — над Республикой Крым, по пять — над Воронежской и Белгородской областями, по два — над Тамбовской и Ростовской областями.

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