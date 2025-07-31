Разработана интеллектуальная система видеонаблюдения за безопасностью судов

Систему видеонаблюдения развернули на наиболее важных узлах восьми буксиров (капитанский мостик, нос и кормовая часть судов). Также инженеры помогли разместить пункты проверки состояния экипажа. В основе технического решения — программно-аппаратный комплекс «Сфера», с помощью которого можно в режиме реального времени следить за обстановкой на судах, оперативно реагировать на внештатные ситуации, получать и анализировать данные с видеокамер. Решение позволяет судам, находящимся в море, передавать большие объемы информации в порт и долго хранить их в защищенном облаке. Передача данных происходит с помощью устойчивой сети сотовой связи.