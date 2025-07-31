Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ в истории СВО

Российские военные в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку Вооруженных сил Украины в истории спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Российские военные в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку Вооруженных сил Украины в истории спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

— В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника, — рассказали силовики в беседе с агентством.

Также советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что оборона украинской армии на константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра.

31 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские военные зачистили от украинских войск город Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов утверждал, что под контролем украинских военных в городе Часове Яре остался только один район. Российские войска продвигаются вперед и в скором времени Часов Яр будет взят, так как под контролем противника остается лишь небольшая часть города.