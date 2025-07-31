ВС РФ в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ в истории СВО

Российские военные в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку Вооруженных сил Украины в истории спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
— В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника, — рассказали силовики в беседе с агентством.
Также советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что оборона украинской армии на константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра.
31 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские военные зачистили от украинских войск город Часов Яр в Донецкой Народной Республике.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов утверждал, что под контролем украинских военных в городе Часове Яре остался только один район. Российские войска продвигаются вперед и в скором времени Часов Яр будет взят, так как под контролем противника остается лишь небольшая часть города.