Поохотился на полмиллиона: житель Пермского края заплатил штраф за убитых лосей

В ходе следствия было доказано, что обвиняемый и его товарищи нарушили ряд требований к охоте в Пермском крае. Они не уведомили главного егеря о том, что собираются бригадой отправиться на добычу копытного животного, не сообщили об убое трех лосей, двое из которых на момент инцидента не достигли возраста 1 года. Бригадиру охотничьей группы предъявили обвинения по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб». Суд приговорил гражданина к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 550 тыс. рублей. Приговор суда поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав разъяснил мужчине, что неуплата уголовного штрафа в двухмесячный срок обернется для последнего заменой наказания на более суровое. Стремление избежать ухудшения правового положения заставила нерадивого охотника своевременно выплатить всю положенную сумму.