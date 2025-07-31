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Дуров: пользователю Telegram предложили $25 млн за аккаунт из-за его имени

2,5 года назад пользователь купил аккаунт с именем crypto за 350 тысяч долларов.

Источник: Аргументы и факты

Пользователю Telegram, который 2,5 года назад купил аккаунт с именем crypto за 350 тысяч долларов, предложили продать его за 25 миллионов долларов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из основателей мессенджера, предприниматель Павел Дуров.

По словам бизнесмена, данный пользователь заинтересован и в дальнейшем приобретении аккаунтов с уникальными именами.

«Если их нельзя у меня отнять, я хочу получить их все», — привел Дуров слова пользователя.

К слову, на днях сооснователь Telegram предупредил, что в мессенджере заметили мошенников, которые вымогают платные подарки и угрожают раскрыть личные данные пользователей.

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