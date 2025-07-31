«Красный пищевик» выпустит халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука. Подробности рассказали в пресс-службе «Белгоспищепрома».
В концерне сообщили информацию про новогодние подарки. По их наполнению белорусские производители обещают новинки. К примеру, фабрика «Красный пищевик» выпустит подсолнечную халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука. Новинку представят к новогодним праздникам.
«В этом году будет выпущено около 2760 тысячи штук новогодних подарков», — сказано в сообщении.
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