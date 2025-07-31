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«Красный пищевик» выпустит халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука

«Красный пищевик» собирается выпустить халву с необычным вкусом.

Источник: Комсомольская правда

«Красный пищевик» выпустит халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука. Подробности рассказали в пресс-службе «Белгоспищепрома».

В концерне сообщили информацию про новогодние подарки. По их наполнению белорусские производители обещают новинки. К примеру, фабрика «Красный пищевик» выпустит подсолнечную халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука. Новинку представят к новогодним праздникам.

«В этом году будет выпущено около 2760 тысячи штук новогодних подарков», — сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что мороженое со вкусом легендарных конфет «Столичные» выпустят в Беларуси.

Кстати, белорусов предупредили об ужесточении мер за выброшенный из авто мусор.

А еще проезд в маршрутках дорожает в Беларуси с 1 августа.