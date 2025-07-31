«Красный пищевик» выпустит халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука

В концерне сообщили информацию про новогодние подарки. По их наполнению белорусские производители обещают новинки. К примеру, фабрика «Красный пищевик» выпустит подсолнечную халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука. Новинку представят к новогодним праздникам.