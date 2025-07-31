Ограничения на посещение лесов действуют в 21 районе Беларуси

Самая напряженная пожароопасная обстановка сложилась в Могилевской области, где в 12 районах введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности. Среди них Горецкий, Дрибинский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Могилевский, Мстиславский, Славгородский, Хотимский, Чаусский и Чериковский.
В Витебской области пять районов под ограничениями: Бешенковичский, Витебский, Лепельский, Сенненский, Чашникский.
В Гомельской области только три района окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, то есть там также действуют ограничения на посещение лесных угодий. Это Ветковский, Гомельский и Добрушский районы.
В Минской области третий класс пожарной опасности зафиксирован только в Борисовском районе, посещение лесов там тоже ограничено.
В остальных регионах Беларуси ходить в леса можно абсолютно свободно. Но прежде чем отправиться в лесной массив, следует проверить данные интерактивной карты, так как она постоянно обновляется.
При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.
Ранее в Минлесхозе отмечали, что в случае нарушения гражданами данного запрета меры административного воздействия к ним в основном не применяются: сотрудники лесного хозяйства ограничиваются проведением с ними разъяснительной беседы.