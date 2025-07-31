Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на посещение лесов действуют в 21 районе Беларуси

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Минлесхоз Беларуси ввел ограничения на посещение лесных массивов в 21 районе Беларуси, следует из данных интерактивной карты ведомства.

Источник: Sputnik.by

Самая напряженная пожароопасная обстановка сложилась в Могилевской области, где в 12 районах введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности. Среди них Горецкий, Дрибинский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Могилевский, Мстиславский, Славгородский, Хотимский, Чаусский и Чериковский.

В Витебской области пять районов под ограничениями: Бешенковичский, Витебский, Лепельский, Сенненский, Чашникский.

В Гомельской области только три района окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, то есть там также действуют ограничения на посещение лесных угодий. Это Ветковский, Гомельский и Добрушский районы.

В Минской области третий класс пожарной опасности зафиксирован только в Борисовском районе, посещение лесов там тоже ограничено.

В остальных регионах Беларуси ходить в леса можно абсолютно свободно. Но прежде чем отправиться в лесной массив, следует проверить данные интерактивной карты, так как она постоянно обновляется.

При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.

Ранее в Минлесхозе отмечали, что в случае нарушения гражданами данного запрета меры административного воздействия к ним в основном не применяются: сотрудники лесного хозяйства ограничиваются проведением с ними разъяснительной беседы.