Игрок «Крыльев» Раков: после прошлого сезона два клуба выходили с предложениями

«Поговорили с родными, мамой, бабушкой. Хотят, чтобы играл по максимуму, потому что игровое время — это очень важно. Понимаем, если выхожу и получается забивать-отдавать, то так будет на протяжении всего сезона. Главное — почувствовать уверенность. И вот закончили сезон, два клуба вышли с предложениями. Не думали оставаться», — объяснил Раков.