Игрок «Крыльев» Раков: после прошлого сезона два клуба выходили с предложениями

20-летний форвард самарцев Вадим Раков рассказал, почему решил покинуть столичный «Локомотив» по окончании минувшего розыгрыша РПЛ.
За основу столичного клуба поучаствовал в 46 матчах. Забил три мяча и отметился семью результативными передачами.
«Поговорили с родными, мамой, бабушкой. Хотят, чтобы играл по максимуму, потому что игровое время — это очень важно. Понимаем, если выхожу и получается забивать-отдавать, то так будет на протяжении всего сезона. Главное — почувствовать уверенность. И вот закончили сезон, два клуба вышли с предложениями. Не думали оставаться», — объяснил Раков.
В итоге этим летом пополнил состав волжан по договору аренды «КС» с «железнодорожниками» на год. В двух встречах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги успел дважды отличиться. Причем оба гола признавали лучшими в первом и втором турах.
«Мы приняли решение, что я на год уйду, постараюсь проявить себя, а после вернусь в “Локомотив” окрепшим», — приводит слова форварда «Матч ТВ».
Недавно наставник «Крылышек» Магомед Адиев высказался о победе самарцев над «Краснодаром» в первом матче группы B Кубка России.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.