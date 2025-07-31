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В центре Ростова снова не работает мобильный интернет

Неудобства начались утром 31 июля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

Жители донской столицы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета утром 31 июля.

В центре Ростова, а также в некоторых спальных районах снова проблемы со связью: не загружаются приложения и веб-страницы, не отправляются сообщения в мессенджерах, не работают агрегаторы для вызова такси.

По данным сервиса сбой.рф, сбои в работе интернета наблюдаются у всех известных операторов мобильной связи.

Напомним, неудобства из-за временных отключений мобильного интернета ростовчане и жители области стали испытывать в начале июня. Власти Ростова объясняли периодические отключения интернета необходимостью обеспечения безопасности города: меры предосторожности связаны с угрозой использования вражескими беспилотниками сотовых вышек для наведения на объекты инфраструктуры.