В центре Ростова снова не работает мобильный интернет

Жители донской столицы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета утром 31 июля.
В центре Ростова, а также в некоторых спальных районах снова проблемы со связью: не загружаются приложения и веб-страницы, не отправляются сообщения в мессенджерах, не работают агрегаторы для вызова такси.
По данным сервиса сбой.рф, сбои в работе интернета наблюдаются у всех известных операторов мобильной связи.
Напомним, неудобства из-за временных отключений мобильного интернета ростовчане и жители области стали испытывать в начале июня. Власти Ростова объясняли периодические отключения интернета необходимостью обеспечения безопасности города: меры предосторожности связаны с угрозой использования вражескими беспилотниками сотовых вышек для наведения на объекты инфраструктуры.