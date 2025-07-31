Диетолог Соломатина: Капсульный кофе может подорвать гормональный баланс

Эксперт отметила, что проблема заключается не в самом кофе, а именно в упаковке. Пластик и алюминий, из которых она сделана, выделяют вредные соединения. Например, при нагревании пластик может выделять микропластик и бисфенол А (BPA). Именно эти вещества и нарушают гормональный баланс.