Диетолог Соломатина: Капсульный кофе может подорвать гормональный баланс

Многие россияне каждое утро начинают с кофе. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как привычный капсульный кофе может навредить нервной системе.
В герметичных капсулах при длительном хранении накапливаются фураны — соединения, образующиеся при обжарке кофе. Они способны оказать канцерогенное воздействие на организм человека.
Эксперт отметила, что проблема заключается не в самом кофе, а именно в упаковке. Пластик и алюминий, из которых она сделана, выделяют вредные соединения. Например, при нагревании пластик может выделять микропластик и бисфенол А (BPA). Именно эти вещества и нарушают гормональный баланс.
— Вывод: капсульный кофе не опаснее других форм, главное — умеренность. Пока нет данных, что капсулы наносят существенный вред, — цитирует Соломатину Life.ru.
Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова, в свою очередь, отметила, что употребление двух чашек кофе в день вдвое снижает риск развития цирроза печени, а также способствует борьбе с фиброзом.