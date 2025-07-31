Запатентовано уникальное устройство для охлаждения коллайдера

Разработанная учеными сложная конструкция состоит из более чем 40 тыс. деталей. Она позволит получить необходимые параметры пучков для проведения экспериментов. «Эксперименты более эффективны, если используются охлажденные пучки, поскольку они сжатые и плотные, а не широкие и рыхлые. Время экспериментов уменьшается, и статистика интересных и важных для эксперимента событий набирается в несколько раз быстрее, чем без использования этой системы», — цитирует пресс-служба главного научного сотрудник института Василия Пархомчука.