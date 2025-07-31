Бывший замминистра российского региона приговорен за попытку заработать на пандемии

Следствие установило, что в декабре 2020 года осужденный получил от предпринимателя через посредника 500 тысяч рублей за содействие в участии компании в поставках средств индивидуальной защиты для медучреждений Камчатки. Кроме того, он оказывал фирме покровительство при реализации медицинских товаров.