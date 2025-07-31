Бывший замминистра российского региона приговорен за попытку заработать на пандемии

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра здравоохранения региона, признав его виновным в серии коррупционных преступлений, включая получение взяток во время пандемии COVID-19. Как сообщили в пресс-службе суда, экс-чиновника приговорили к 14 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 9 миллионов рублей. Конфискованные средства, эквивалентные суммам взяток, обращены в доход государства.
Следствие установило, что в декабре 2020 года осужденный получил от предпринимателя через посредника 500 тысяч рублей за содействие в участии компании в поставках средств индивидуальной защиты для медучреждений Камчатки. Кроме того, он оказывал фирме покровительство при реализации медицинских товаров.
Позже, с мая по октябрь 2023 года, экс-замминистра взял еще 8 миллионов рублей от представителя компании из Хабаровского края. Взамен он предоставлял конфиденциальную информацию о госзакупках оборудования, устранял конкурентов и обеспечивал беспрепятственную приемку товаров.
Преступная деятельность чиновника раскрылась после попытки подкупить своего непосредственного руководителя, который сотрудничал с правоохранителями. Фигурант был задержан при передаче 4 миллионов рублей. Дело расследовалось по статьям 290 («Получение взятки») и 291 («Передача взятки») УК РФ.
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