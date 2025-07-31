Минтруда сказало, кого из белорусов нельзя отозвать из отпуска

В ведомстве отметили, что в Беларуси из отпуска нельзя отозвать из отпуска две категории сотрудников. Речь идет про несовершеннолетних, а также про работников, у которых есть право на дополнительные отпуска за работу во вредных и опасных условиях труда. Что касается инвалидов, беременных женщин и других категорий, то законодательство ограничений не устанавливает.