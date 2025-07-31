Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, кого из белорусов нельзя отозвать из отпуска

Минтруда Беларуси объяснило, кого не могут отозвать из отпуска.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кого из белорусов нельзя отозвать из отпуска. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что в Беларуси из отпуска нельзя отозвать из отпуска две категории сотрудников. Речь идет про несовершеннолетних, а также про работников, у которых есть право на дополнительные отпуска за работу во вредных и опасных условиях труда. Что касается инвалидов, беременных женщин и других категорий, то законодательство ограничений не устанавливает.

Кстати, Минтруда сказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска.

Ранее Минтруда назвало новую сумму матпомощи для подготовки детей к школе в Беларуси.

А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.