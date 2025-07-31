С начала года с пермских работодателей взыскано более 44 млн рублей задолженности по зарплате

В 1 полугодии 2025 года на исполнении в структурных подразделениях Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось более 2 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. В результате применения мер принудительного исполнения взыскателям возвращено более 44,5 млн рублей.
По данным ведомства, самыми крупными должниками по заработной плате в Прикамье стали муниципальные организации. Так, лидирующую позицию занимает МУП «КЛЮЧИ 2015» города Кизела, не выплатившее своим работникам порядка 14 млн рублей, на втором месте МУП «ЯйваДом’с суммой долга в 10,5 млн рублей, третью строчку занимает МУП “Яйва-Водоканал” с задолженностью в размере более 7 млн рублей и замыкает своеобразный рейтинг МКП Всеволодо-Вильвенского городского поселения “Вильва-водоканал’с долгом в 6 млн рублей.
В целях повышения эффективности взыскания задолженности по заработной плате при прокуратуре Пермского края создана межведомственная рабочая группа по противодействию нарушениям трудовых прав граждан и межведомственная рабочая группа при минсоцразвития. В рамках встреч привлекаются к участию должники по исполнительным производствам, имеющие задолженность по заработной плате, обсуждаются проблемы, связанные с исполнением исполнительных производств данной категории, и пути их решения.