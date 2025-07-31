С начала года с пермских работодателей взыскано более 44 млн рублей задолженности по зарплате

В целях повышения эффективности взыскания задолженности по заработной плате при прокуратуре Пермского края создана межведомственная рабочая группа по противодействию нарушениям трудовых прав граждан и межведомственная рабочая группа при минсоцразвития. В рамках встреч привлекаются к участию должники по исполнительным производствам, имеющие задолженность по заработной плате, обсуждаются проблемы, связанные с исполнением исполнительных производств данной категории, и пути их решения.