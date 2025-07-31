Суд в Хабкрае вернул дочь из детдома матери, ранее лишённой прав за пьянки

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
В 2024 году женщина была ограничена в правах на дочь из-за злоупотребления алкоголем, агрессии в пьяном виде и отсутствия материального обеспечения ребёнка. Суд тогда признал её поведение опасным для несовершеннолетней.
Спустя время гражданка обратилась с иском, указав, что изменила образ жизни. Она устроилась на работу, прошла курс лечения, стала навещать дочь в детдоме и обеспечила жильё для совместного проживания.
Суд подтвердил, что обстоятельства, повлекшие ограничение в правах, более не актуальны. Учитывая положительные изменения, было решено удовлетворить иск и вернуть ребёнка матери. Также отменено взыскание алиментов с женщины. Решение вступило в законную силу.