Опубликована программа празднования дня ВДВ 2 августа 2025 в Красноярске

Красноярск готовится к празднованию 95-летия Воздушно-десантных войск России, которое состоится 2 августа. Основной площадкой торжеств станет парк 400-летия Красноярска.
Праздничные мероприятия начнутся в 10:00 с церемонии возложения цветов и венков к памятнику воинам-интернационалистам.
С 14:30 до 16:30 гостей ждёт разнообразная программа в парке 400-летия. Здесь будут организованы интерактивные и спортивные площадки, включая лазертаг, перетягивание каната, армрестлинг, гиревой спорт, а также соревнования по сборке-разборке автомата и создание спилс-карты России. Посетители смогут также участвовать в мастер-классах по изготовлению значков и моделей самолётов, а также ознакомиться с выставкой образцов оружия.
Кроме того, запланированы показательные выступления центра «Патриот» по армейскому рукопашному бою и федерации «Ушу».
В 15:00 начнётся праздничный концерт с участием ансамбля народной песни «Красный Яр» и известных красноярских исполнителей Александра Лисняка и Алексея Орлова.
Завершит программу церемония награждения участников специальной военной операции, а также победителей детского конкурса рисунков «Мой ПАПА, Брат, Дядя, Дедушка — Десантник».
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