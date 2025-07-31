Опубликована программа празднования дня ВДВ 2 августа 2025 в Красноярске

С 14:30 до 16:30 гостей ждёт разнообразная программа в парке 400-летия. Здесь будут организованы интерактивные и спортивные площадки, включая лазертаг, перетягивание каната, армрестлинг, гиревой спорт, а также соревнования по сборке-разборке автомата и создание спилс-карты России. Посетители смогут также участвовать в мастер-классах по изготовлению значков и моделей самолётов, а также ознакомиться с выставкой образцов оружия.