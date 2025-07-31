Депутат Чаплин рассказал о нюансах налогообложения подарочных сертификатов

Если стоимость подарочного сертификата, полученного от юридического лица или индивидуального предпринимателя, превышает установленный лимит, то в таком случае он считается доходом и подлежит налогообложению. Об этом в четверг, 31 июля, рассказал депутат Государственной думы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
— Речь идет о сумме четыре тысячи рублей в год — именно столько можно получить в подарок без уплаты НДФЛ. Если общая стоимость всех подарков за год превышает этот порог, с разницы необходимо заплатить налог по ставке 13 процентов или 22 процента, — уточнил парламентарий.
Кроме того, он подчеркнул важность момента возникновения налогового обязательства.
— Датой получения дохода считается не день вручения сертификата, а момент его использования для оплаты товара или услуги, — цитирует Чаплина RT.
Россияне пожаловались на массовые блокировки средств на своих банковских картах. В некоторых случаях разморозку денег им приходилось ожидать до полугода. Почему так происходит и что делать, если ваш счет заблокировали, «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши.