Депутат Чаплин рассказал о нюансах налогообложения подарочных сертификатов

— Речь идет о сумме четыре тысячи рублей в год — именно столько можно получить в подарок без уплаты НДФЛ. Если общая стоимость всех подарков за год превышает этот порог, с разницы необходимо заплатить налог по ставке 13 процентов или 22 процента, — уточнил парламентарий.