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В Кишиневе опять перекрывают улицы — на этот раз на полмесяца: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

Улицы перекрывают из-за ремонта дороги и строительства водопровода «Кишинёв — Страшены — Калараш».

Источник: Комсомольская правда

В столице временно перекрывают две улицы: транспорт перенаправят.

Примария Кишинёва сообщает, что с 23:30 1 августа до 05:30 2 августа будет полностью приостановлено движение транспорта на участке шоссе Хынчешть, между улицами Леха Качиньского и Сихаструлуй. Здесь будут проводить ремонт дорожного полотна.

А со 2 по 17 августа приостановят движение по ул. Мирчешть, на участке между ул. Домницей и ул. В. Ф. Лупашку. Здесь будут вестись работы по строительству водопровода.

В указанный период движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Маршрут автобуса № 16А со 2 по 17 августа будет сокращен до ул. Мирчешть, с последующим разворотом у здания № 56.

16 и 17 августа троллейбус № 29 не будет курсировать.

На период проведения работ на участках установят необходимые дорожные знаки и ограждения в соответствии со схемой, согласованной с Управлением полиции муниципия Кишинёв.