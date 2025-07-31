Сырского высмеяли на Украине за идею перенести обучение ВСУ «под землю»

На Украине высмеяли главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, предложившего перевести обучение новобранцев «под землю». Об этом пишет «Военное обозрение».
С такой идеей Сырский выступил после того, как Вооруженные силы РФ ударили по полигону украинской армии в Черниговской области.
«Учебный процесс должен быть максимально переведен под землю», — заявил Сырский.
Предложение главкома ВСУ высмеяли на Украине. Оппоненты Сырского призвали представить, как будут готовить «под землей» танкистов или операторов БПЛА.
«А учиться управлять дронами они как будут? Хотя бы вынести дрон из блиндажа для запуска. Или это, по логике Сырского, лишнее?» — написал один из комментаторов.
Другой пользователь задался вопросом, как экипаж танка в бункере будет учиться вести маневренный бой.
«А когда они сядут в реальный танк на реальном поле боя, то поймут, что все не то и все не так», — констатировал он.
Накануне стало известно об ударе «Искандерами» по лагерю 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ под Черниговом. Полигон находился возле поселка городского типа Гончаровское. Потери украинской армии составили почти 200 военных. После атаки на Украине создали комиссию по расследованию обстоятельств случившегося.