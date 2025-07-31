МЧС Ростовской области за минувшие сутки ликвидировало 41 возгорание

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области ликвидировали 24 техногенных пожара, 17 загораний сухой растительности и приняли участие в ликвидации последствий трех ДТП. На вызовы оперативно реагировали 484 специалиста и 121 единица техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Спасатели предупреждают о высокой пожароопасности в четверг, 31 июля: в юго-восточных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, в южных, северо-западных, северо-восточных, центральных районах и Приазовье — высокая пожароопасность четвертого класса.
МЧС призывает жителей Дона соблюдать особую осторожность с огнем.
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