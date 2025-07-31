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Житель Кузбасса сдался полиции, чтобы попытаться завязать с алкоголем

Полицейские привлекли к ответственности 64-летнего мужчину за ложный вызов спецслужб.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники полиции привлекли к ответственности жителя Новокузнецка за ложный вызов экстренных служб.

64-летний мужчина позвонил в дежурную часть и заявил о своём желании присоединиться к организации, деятельность которой запрещена в России. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Позднее выяснилось, что звонивший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление спиртными напитками. Когда задержанный протрезвел, он признал свою вину и объяснил, что решил отказаться от алкоголя, но понял, что ему не хватает силы воли. Он надеялся, что его задержат и это поможет ему преодолеть зависимость.

«В отношении нарушителя был составлен протокол по статье 19.13 КоАП РФ “Заведомо ложный вызов специализированных служб”, — сообщает ГУМВД России по Кемеровской области.

Материалы дела были переданы в мировой суд. Жителю Кузбасса грозит штраф в размере до полутора тысяч рублей.

Ранее на Камчатке 63-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, явился в отдел ГАИ, чтобы обжаловать лишение водительских прав. При этом в качестве «моральной поддержки» он привёл с собой змею.