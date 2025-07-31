Житель Кузбасса сдался полиции, чтобы попытаться завязать с алкоголем

Сотрудники полиции привлекли к ответственности жителя Новокузнецка за ложный вызов экстренных служб.
64-летний мужчина позвонил в дежурную часть и заявил о своём желании присоединиться к организации, деятельность которой запрещена в России. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Позднее выяснилось, что звонивший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление спиртными напитками. Когда задержанный протрезвел, он признал свою вину и объяснил, что решил отказаться от алкоголя, но понял, что ему не хватает силы воли. Он надеялся, что его задержат и это поможет ему преодолеть зависимость.
«В отношении нарушителя был составлен протокол по статье 19.13 КоАП РФ “Заведомо ложный вызов специализированных служб”, — сообщает ГУМВД России по Кемеровской области.
Материалы дела были переданы в мировой суд. Жителю Кузбасса грозит штраф в размере до полутора тысяч рублей.
Ранее на Камчатке 63-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, явился в отдел ГАИ, чтобы обжаловать лишение водительских прав. При этом в качестве «моральной поддержки» он привёл с собой змею.