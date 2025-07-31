Житель Кузбасса сдался полиции, чтобы попытаться завязать с алкоголем

Позднее выяснилось, что звонивший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление спиртными напитками. Когда задержанный протрезвел, он признал свою вину и объяснил, что решил отказаться от алкоголя, но понял, что ему не хватает силы воли. Он надеялся, что его задержат и это поможет ему преодолеть зависимость.