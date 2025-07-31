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Спортивный врач Карлицкий: игрок «Акрона» Хосонов выбыл почти на полтора месяца

27-летний полузащитник «красно-черных» Хетаг Хосонов получил травму во втором тайме кубковой встречи тольяттинцев с «Балтикой» 29 июля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

27-летний полузащитник «красно-черных» Хетаг Хосонов получил травму во втором тайме кубковой встречи тольяттинцев с «Балтикой» 29 июля.

Напомним, «молодые и звонкие» в Самаре разобрались с командой из Калининграда со счетом 2:1. У хозяев дубль оформил Жилсон Беншимол — реализовал пенальти на 7-й минуте и забил после подачи углового в добавленное ко второму тайму время.

Также на 73-й минуте из-за повреждения поле покинул полузащитник «Акрона» Хетаг Хосонов. Его заменил Алекса Джурасович.

«Ключица — не большая проблема, все зависит от того, есть ли осложненный перелом. Дальше два варианта — оперировать или нет. Разница (в восстановлении) — неделя. Примерно через месяц-полтора будет полностью готов», — уточнил спортивный врач Никита Карлицкий «Матч ТВ».

Хетаг Хосонов присоединился к «красно-черным» этим летом. Контракт рассчитан на 3 года. Ранее выступал за столичное «Торпедо», подмосковные «Химки», владикавказскую «Аланию», ЦСКА и «Тамбов».

Недавно писали, что владелец тольяттинского клуба Павел Морозов негативно относится к ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

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