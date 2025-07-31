В центре Уфы из-за обрушения здания изменят маршруты двух автобусов

Сегодня, 31 июля, в центре Уфы изменят маршруты двух автобусов. Это связано с перекрытием улицы Коммунистической: от Ленина до Крупской. Накануне поздно вечером у пятиэтажного здания на Коммунистической, 52а обрушилась часть стены. Сейчас спасатели разбирают завалы.