В центре Уфы из-за обрушения здания изменят маршруты двух автобусов

Сегодня, 31 июля, в центре Уфы изменят маршруты двух автобусов. Это связано с перекрытием улицы Коммунистической: от Ленина до Крупской. Накануне поздно вечером у пятиэтажного здания на Коммунистической, 52а обрушилась часть стены. Сейчас спасатели разбирают завалы.
Как сообщили в «Башавтотрансе», маршрут № 3 «ул. Дзержинского — мкр. Белореченский» поедет по улице Пушкина, Цюрупы и далее по маршруту, № 51а «Автоваз — Трикотажная фабрика» с Заки Валиди через Цюрупы до Центрального рынка и далее по маршруту.