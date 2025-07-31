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В центре Уфы из-за обрушения здания изменят маршруты двух автобусов

Это связано с перекрытием улицы Коммунистической.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: АиФ

Сегодня, 31 июля, в центре Уфы изменят маршруты двух автобусов. Это связано с перекрытием улицы Коммунистической: от Ленина до Крупской. Накануне поздно вечером у пятиэтажного здания на Коммунистической, 52а обрушилась часть стены. Сейчас спасатели разбирают завалы.

Как сообщили в «Башавтотрансе», маршрут № 3 «ул. Дзержинского — мкр. Белореченский» поедет по улице Пушкина, Цюрупы и далее по маршруту, № 51а «Автоваз — Трикотажная фабрика» с Заки Валиди через Цюрупы до Центрального рынка и далее по маршруту.