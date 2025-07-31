В Подмосковье задержали стрелков, ранивших из пистолета 12-летнего подростка

Правоохранители установили личности стрелков. Ими казались 16-летний и 17-летний местные жители. Стражи порядка задержали подозреваемых. У одного из них изъяли пневматический пистолет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В ближайшее время назначат судебные экспертизы, задержанных доставят на допрос к следователю.