В Подмосковье задержали стрелков, ранивших из пистолета 12-летнего подростка

В Ленинском округе задержали двух хулиганов, стрелявших с балкона по людям. В результате происшествия был ранен 12-летий подросток. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, передает ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел 30 июля в деревне Коробово. Двое молодых людей палили по прохожим из пневматического пистолета с балкона дома. Одна из пуль попала в 12-летнего школьника. Мальчику понадобилась медицинская помощь. В полицию обратилась мать пострадавшего.
Правоохранители установили личности стрелков. Ими казались 16-летний и 17-летний местные жители. Стражи порядка задержали подозреваемых. У одного из них изъяли пневматический пистолет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В ближайшее время назначат судебные экспертизы, задержанных доставят на допрос к следователю.