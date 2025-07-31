«Радостный день»: Индия добилась возвращения связанных с Буддой драгоценных реликвий

Британская корона заявила права на находку Пеппе в соответствии с Законом о сокровищах Индии 1878 года, а кости и пепел были подарены буддийскому монарху, королю Сиама Чулалонгкорну. Большая часть из 1800 драгоценных камней поступила в Индийский музей в Калькутте, в то время как Пеппе было разрешено оставить себе примерно пятую часть из них.