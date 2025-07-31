«Радостный день»: Индия добилась возвращения связанных с Буддой драгоценных реликвий

Правительство Индии добилось возвращения на родину древних драгоценных реликвий, связанных с останками Будды, спустя два месяца после того, как оно приостановило их аукцион в Гонконге.
В своем посте в социальной сети премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что возвращение драгоценных камней Пипрахвы спустя 127 лет стало «радостным днем для нашего культурного наследия».
Аукционный дом Sotheby’s отложил продажу драгоценных камней в мае после того, как министерство культуры Индии пригрозило подать в суд на аукционный дом в судах Индии и Гонконга, а также через международные организации «за нарушение законов о культурном наследии».
Многие буддисты верят, что драгоценные камни пропитаны присутствием Будды и к ним следует относиться как к материальным останкам, поясняет The Guardian.
Министерство культуры Индии заявило, что драгоценные артефакты будут официально представлены во время специальной церемонии и выставлены на всеобщее обозрение. Покупка драгоценных камней была осуществлена в рамках государственно-частного партнерства между правительством Индии и Godrej Industries Group, добавили в министерстве.
Нарендра Моди написал: «Каждый индус мог бы гордиться тем, что священные реликвии Будды из Пипрахвы вернулись домой спустя 127 долгих лет. Эти священные реликвии подчеркивают тесную связь Индии с Бхагаваном Буддой и его благородными учениями. Это также свидетельствует о нашей приверженности сохранению и защите различных аспектов нашей славной культуры».
Драгоценные камни были проданы тремя потомками Уильяма Клакстона Пеппе, британского колониального землевладельца, который в 1898 году раскопал их в своем поместье на севере Индии. Их решение выставить драгоценные камни на аукцион вызвало международный резонанс со стороны буддийских лидеров, ученых и верующих.
Как пишет The Guardian, 334 драгоценных камня, которые, как ожидалось, будут проданы на аукционе примерно за 100 млн гонконгских долларов (9,7 млн фунтов стерлингов), включают аметисты, кораллы, гранаты, жемчуг, горный хрусталь, ракушки и золото, либо обработанные в виде подвесок, бус и других украшений, либо в их натуральном виде.
Первоначально драгоценные камни были захоронены в куполообразном погребальном памятнике под названием ступа в Пипрахве, на территории современного штата Уттар-Прадеш, Индия, примерно в 240−200 годах до н.э., когда они были смешаны с некоторыми кремированными останками Будды, который умер примерно в 480 году до н.э.
Британская корона заявила права на находку Пеппе в соответствии с Законом о сокровищах Индии 1878 года, а кости и пепел были подарены буддийскому монарху, королю Сиама Чулалонгкорну. Большая часть из 1800 драгоценных камней поступила в Индийский музей в Калькутте, в то время как Пеппе было разрешено оставить себе примерно пятую часть из них.
В заявлении Sotheby’s говорится, что аукционный дом был рад содействовать историческому возвращению драгоценных камней в Индию.
«Это завершает наши активные поиски в течение последних двух месяцев, направленные на то, чтобы найти наилучшего хранителя драгоценных камней. Сегодняшний день является кульминацией нашего тесного сотрудничества с семьей Пеппе, покупателем и правительством Индии по завершению этой продажи, которая предусматривает постоянное возвращение драгоценных камней в Индию, где они будут выставлены на всеобщее обозрение на долгие годы», — говорится в сообщении.
Пийша Годрей, исполнительный вице-президент Godrej Industries Group, сказал: «Для нас большая честь внести свой вклад в этот исторический момент. Это не просто артефакты, это вечные символы мира, сострадания и общего наследия человечества».
Крис Пеппе, внук Уильяма Клакстона Пеппе, который раскопал драгоценные камни в своем колониальном поместье, сказал, что его семья разделяет волнение Моди по поводу возвращения драгоценных камней на родину.