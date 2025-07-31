На Камчатке начала уходить вода после цунами

В результате стихийного бедствия некоторые территории Камчатки оказались подтоплены.
Вода сошла с территорий Камчатки, которые были подтоплены после разрушительного цунами, вызванного сильнейшим за всю историю наблюдений землетрясением. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
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«Вода с подтопленных территорий сошла», — рассказали в экстренных службах РИА Новости. 30 июля у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. В течение 20 минут были зафиксированы еще два подземных толчка магнитудой 5,1 и 5,0. Это вызвало волну цунами высотой до четырех метров, которая обрушилась на прибрежные районы.
В результате стихийного бедствия некоторые территории Камчатки оказались подтоплены. В одном из детских садов региона обрушилась стена. Министерство здравоохранения Камчатки сообщило о наличии пострадавших, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм. После основного землетрясения регион продолжает испытывать афтершоки. За последние сутки зафиксировано 30 ощутимых толчков с интенсивностью от двух до пяти баллов, а вечером произошел еще один мощный толчок магнитудой 6,5. Специалисты предупреждают, что в течение месяца возможны новые афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.
Одновременно с землетрясением на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской. Кроме того, угроза цунами была объявлена не только на российском Дальнем Востоке, но и на восточном побережье Японии, а также в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.