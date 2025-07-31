На Камчатке начала уходить вода после цунами

В результате стихийного бедствия некоторые территории Камчатки оказались подтоплены. В одном из детских садов региона обрушилась стена. Министерство здравоохранения Камчатки сообщило о наличии пострадавших, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм. После основного землетрясения регион продолжает испытывать афтершоки. За последние сутки зафиксировано 30 ощутимых толчков с интенсивностью от двух до пяти баллов, а вечером произошел еще один мощный толчок магнитудой 6,5. Специалисты предупреждают, что в течение месяца возможны новые афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.