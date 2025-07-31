Врачи рассказали, почему сидеть на популярной арбузной диете опасно

Популярная в Сети арбузная диета опасна для организма, если ей злоупотреблять, при употреблении в пищу только одних арбузов не сжигается жир, из организма уходит лишь вода, а также уменьшается объем мышц, рассказали Fox News врач-гастроэнтеролог из Техаса Марк Хайман и диетолог из Лос-Анджелеса Илана Мюльштейн.
«Арбуз в основном состоит из воды и сахара, а это означает, что вы упускаете важные питательные вещества, такие как белок, полезные жиры и клетчатка, которые необходимы вашему организму для функционирования. Это может привести к временной потере веса, но это не потеря жира — уходят вода и мышцы», — заявил Хайман.
По его словам, то, что популярно в интернете не всегда разумно. Для нормального похудения важен баланс в питании — овощи, белок, полезные жиры и клетчатка.
Мюльштейн отметила, что в арбузе много воды, L-цитруллина и калия, что может способствовать детоксикации организма, но снижение веса при арбузной диете происходит не за счет уменьшения жира, а за счет учащенного мочеиспускания.
Употребление только арбуза может привести к потере мышечной массы в течение первых 24−72 часов, потому что он почти не содержит белка, подчеркнула диетолог.
«Ваше тело в конечном итоге начнет вытягивать незаменимые аминокислоты из мышечной ткани для поддержки функций и систем ваших органов», — добавила она.
Ранее врач Вялов указал на опасность чрезмерного употребления фруктов и ягод.