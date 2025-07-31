Врачи рассказали, почему сидеть на популярной арбузной диете опасно

«Арбуз в основном состоит из воды и сахара, а это означает, что вы упускаете важные питательные вещества, такие как белок, полезные жиры и клетчатка, которые необходимы вашему организму для функционирования. Это может привести к временной потере веса, но это не потеря жира — уходят вода и мышцы», — заявил Хайман.