В павильоне «Искусство строить» пройдут лекции, мастер-классы и спектакль

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет в столице с 1 августа по 14 сентября на нескольких знаковых площадках, включая ЦВЗ «Манеж», парки «Зарядье», «Музеон», спорткомплекс «Лужники» и Гостиный Двор. По его словам, фестиваль станет частью проекта «Лето в Москве», объединяющего жителей и гостей столицы всех возрастов. Мероприятия направлены на вовлечение молодежи в диалог с городом и обучение востребованным навыкам будущего. В рамках фестиваля будут использованы VR-технологии, 3D-голограммы и мультимедийные инсталляции, а также предусмотрены интерактивные мероприятия и образовательные дискуссии. Эксперты расскажут о технологическом прогрессе в различных отраслях и о том, какие достижения уже внедряются в Москве.