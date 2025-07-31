В павильоне «Искусство строить» пройдут лекции, мастер-классы и спектакль

Парк искусств «Музеон» вновь станет одной из ключевых площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который стартует 1 августа. Подготовленная Комплексом градостроительной политики и строительства Москвы просветительская программа пройдет в мультимедийном павильоне «Искусство строить».
В павильоне состоится серия лекций, посвященных истории архитектуры Москвы и современным трендам в урбанистике. Эксперты помогут участникам увидеть разнообразие архитектурных стилей в городской среде, а также обсудят инновационные подходы к созданию комфортной городской среды. Лекции запланированы на 2 августа в 16:00, а также 8, 15, 22, 29 августа, 5 и 12 сентября в 19:00. Регистрация не требуется.
Кроме того, в павильоне будут организованы мастер-классы по урбанистическому скетчингу. Участники смогут освоить техники быстрого рисования в различных стилях и познакомиться с современными архитектурными объектами города. Под руководством профессиональных художников каждый сможет создать свои зарисовки новых знаковых зданий Москвы. Мастер-классы будут проходить каждую субботу в 12:00, предварительная регистрация необходима.
Завершить выходные в «Музеоне» можно будет на уникальном интерактивном спектакле, который расскажет о деятельности известных архитекторов и значимых проектах, повлиявших на развитие города. Зрители смогут участвовать в представлении, проявить свою интуицию и углубить свои знания об истории Москвы. Спектакли состоятся 9, 16, 17 и 24 августа в 19:00, регистрация не требуется.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет в столице с 1 августа по 14 сентября на нескольких знаковых площадках, включая ЦВЗ «Манеж», парки «Зарядье», «Музеон», спорткомплекс «Лужники» и Гостиный Двор. По его словам, фестиваль станет частью проекта «Лето в Москве», объединяющего жителей и гостей столицы всех возрастов. Мероприятия направлены на вовлечение молодежи в диалог с городом и обучение востребованным навыкам будущего. В рамках фестиваля будут использованы VR-технологии, 3D-голограммы и мультимедийные инсталляции, а также предусмотрены интерактивные мероприятия и образовательные дискуссии. Эксперты расскажут о технологическом прогрессе в различных отраслях и о том, какие достижения уже внедряются в Москве.