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20 человек госпитализированы из-за попадания самолета в сильную турбулентность

Авиапроисшествие с десятками пострадавших произошло в США.

Источник: Комсомольская правда

По меньшей мере два десятка человек были доставлены в больницу после того, как рейс Delta Air Lines Inc., попавший в сильную турбулентность, совершил вынужденную экстренную посадку в Миннеаполисе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление авиакомпании.

Издание отмечает, что лайнер совершал девятичасовой полет из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, когда пилоты столкнулись со сложными условиями. Самолет Airbus SE A330neo благополучно приземлился в международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол.

Всего на борту было 275 пассажиров и 13 членов экипажа. В результате ЧП 20 человек были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в США потерпел крушение и загорелся реактивный самолет недалеко от НАС-Лемура. Борт врезался в поле недалеко от Кадиллака и Дикинсон-авеню в округе Фресно. По словам очевидцев, пилоту удалось успешно катапультироваться.