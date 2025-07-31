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Военкор Поддубный заявил о ликвидации трех офицеров украинского спецназа

Военкор Евгений Поддубный в четверг, 31 июля, заявил о ликвидации троих офицеров ВСУ из подразделения спецназа «Омега» в Харьковской области.

Военкор Евгений Поддубный в четверг, 31 июля, заявил о ликвидации троих офицеров ВСУ из подразделения спецназа «Омега» в Харьковской области.

По словам Поддубного, среди ликвидированных — полковник Национальной гвардии Украины Богдан Луценко, занимавший должность старшего инструктора по инженерной подготовке в Центре спецназначения «Омега», а также подполковник Андрей Санак и лейтенант Константин Шинкевич.

Военкор отметил, что это спецподразделение включает десантников, боевых пловцов и специалистов по горной подготовке. По его словам, временные пункты дислокации личного состава неоднократно оказывались под ударами российских войск, преимущественно в Харьковской области.

— И всякий раз на Харьковщине, где и сейчас были уничтожены украинские офицеры, — написал Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что рядом с Купянском в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали группу военных из подразделения «Русский добровольческий корпус»*. Среди бойцов корпуса присутствовал Михаил Павлов с позывным «Перс».

*Запрещенная террористическая организация.