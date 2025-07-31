В Иркутске завершили сборку последнего импортозамещенного самолета МС-21

На Иркутском авиазаводе завершили сборку импортозамещенного самолета МС-21. Теперь воздушное судно отправится на приемо-сдаточные испытания. После будет этап на летно-испытательной станции для проверки заводских контроля. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, это последняя машина в серии МС-21.