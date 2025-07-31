В Иркутске завершили сборку последнего импортозамещенного самолета МС-21

На Иркутском авиазаводе завершили сборку импортозамещенного самолета МС-21. Теперь воздушное судно отправится на приемо-сдаточные испытания. После будет этап на летно-испытательной станции для проверки заводских контроля. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, это последняя машина в серии МС-21.
— На самолете заменили важные системы на отечественные разработки. Это коснулось комплексной системы управления, которая отвечает за механизмы рулей высоты и направления, а также системы энергоснабжения. Шасси, колеса, шины, датчики уровня топлива теперь тоже российского производства, — пояснил начальник смены монтажного отделения цеха.
Важным стало то, что воздушное судно стало первым, где интерьер полностью разработан и произведен в России. Первый полет машина совершила в декабре 2021 года. После этого лайнер отправился на доработки.