Состояние аварийных учебных корпусов ТОГУ оценят в Хабаровске осенью

В мае было одобрено проведение конкурсной процедуры для поиска компании-подрядчика, которая проведет обследование технического состояния зданий кампуса. В июне заключили контракт на проведение работ в корпусах №№ 2, 4, 6 и спортивном. Подрядчик приступил к работам, планирует их завершить до 30 октября. Корпус № 1, признанный памятником архитектуры, также ждет обследование.