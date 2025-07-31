Состояние аварийных учебных корпусов ТОГУ оценят в Хабаровске осенью

В Тихоокеанском государственном университете продолжается обследование учебных корпусов кампуса Педагогического института. По итогам оценки состояния зданий будет принято решение о создании проекта капитального ремонта и проведении дальнейшей реконструкции корпусов вуза, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним: корпуса Педагогического института ТОГУ были признаны ограниченно работоспособными в 2020 году. Вуз ремонтировал здания, но проведенных работ было недостаточно, и в прошлом году их пришлось закрыть, обучение студентов продолжилось в кампусе ТОГУ, расположенном в Краснофлотском районе.
Зимой 2024 года руководство ТОГУ направило учредителю вуза — Министерству науки и высшего образования РФ заявку на выделение средств для обследования технического состояния корпусов.
— Министерство проверяет документы, согласовывает бюджет и выделяет сумму. После этого мы проводим конкурсные процедуры, — пояснила проректор по управлению кампусом и комплексной безопасности ТОГУ Наталия Ульянова.
В мае было одобрено проведение конкурсной процедуры для поиска компании-подрядчика, которая проведет обследование технического состояния зданий кампуса. В июне заключили контракт на проведение работ в корпусах №№ 2, 4, 6 и спортивном. Подрядчик приступил к работам, планирует их завершить до 30 октября. Корпус № 1, признанный памятником архитектуры, также ждет обследование.
В вузе подчеркнули, что восстановление кампуса Педагогического института ТОГУ — главная задача. После получения заключения технической экспертизы обследования корпусов ожидают поступления средств на создание проекта капитального ремонта зданий. К капитальному ремонту, по прогнозам, приступят не раньше 2027 года.