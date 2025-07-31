Багреева: столица заключила 61 тыс. контрактов с региональными поставщиками

В первом полугодии 2025 года столичные заказчики заключили с поставщиками из регионов больше 61 тыс. контрактов на сумму 308 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем заключенных договоров вырос на 66%, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. По ее словам, в рамках федерального закона № 44-ФЗ столица активно сотрудничает с предпринимателями из регионов.
«Чаще всего московские организации приобретали в регионах строительные услуги, медицинские изделия и лекарства, транспортные средства и запчасти, стройматериалы, а также охранные и противопожарные услуги. На эти позиции пришлось почти 82% от общей суммы контрактов», — отметила Багреева.
Сотрудничество Москвы и региональных поставщиков полезно как для города, так и для предпринимателей: бизнес получает возможность масштабироваться и выйти на крупнейший рынок сбыта, а столичные заказчики — возможность выбрать наиболее подходящие по цене и качеству товары и услуги, экономя бюджетные средства и получая лучшие предложения.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самыми активными стали поставщики из Московской, Ярославской и Владимирской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.
«Суммарно с ними было совершено 34,5 тыс. сделок на сумму 264,2 млрд рублей, что составило 86% от общего объема заключенных с региональными поставщиками контрактов», — рассказал он.
Напомним, что контрактная система столицы является одной из лучших в стране — Москва много лет подряд возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок. Стандартизация процедур, цифровизация и активная работа малого бизнеса обеспечивает экономию московского госзаказа на всех этапах процесса.