Багреева: столица заключила 61 тыс. контрактов с региональными поставщиками

В первом полугодии 2025 года столичные заказчики заключили с поставщиками из регионов больше 61 тыс. контрактов на сумму 308 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем заключенных договоров вырос на 66%, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. По ее словам, в рамках федерального закона № 44-ФЗ столица активно сотрудничает с предпринимателями из регионов.