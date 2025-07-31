В России изменятся правила прохождения медкомиссии для получения прав: что ждёт водителей с 1 августа

С 1 августа 2025 года в России вводятся новые правила оформления медицинских справок для водителей. Как сообщил РИА Новости эксперт Народного фронта Петр Шкуматов, справка формы 003-В/У теперь будет выдаваться исключительно в электронном виде.
Вместо привычного бумажного документа водители будут получать QR-код и индивидуальный номер справки. Эти данные необходимо предъявлять в ГИБДД, после чего информация автоматически загрузится в систему ведомства. По словам Шкуматова, это полностью исключит использование бумажных носителей.
Эксперт также отметил, что новая система может изменить процедуру взаимодействия с наркологическими и психиатрическими диспансерами. Водителям, возможно, потребуется предъявлять QR-код в этих учреждениях для внесения данных в их системы.
Особое значение нововведение имеет для борьбы с поддельными справками. Как пояснил Шкуматов, электронный формат сделает невозможным существование теневого рынка фальшивых документов, который активно развивался в регионах. Ранее проверить подлинность бумажной справки было крайне сложно, теперь же вся информация будет доступна в цифровом виде.
Напомним, что в России ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения. Теперь придется выплачивать штрафы в 7−10 тыс. рублей вместо ранее предусмотренных 500−800 рублей. В частности, речь идет о штрафах за невыполнение требования инспектора ДПС остановить транспортное средство. За повторное нарушение могут лишить прав на срок до полугода.
Также согласно обновленным ПДД, запрещается двигаться в одном ряду со спецтранспортом на равной скорости. Водители должны уступать дорогу, перестраиваясь в соседний ряд, на обочину или совершая другой маневр при приближении машин с включенными спецсигналами.
Кроме того в России с 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний для водителей. Туда будут добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм. Также в документах заменят термин «ахроматопсия» на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения». Это позволит учитывать больше нарушений цветовосприятия.