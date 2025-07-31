В России изменятся правила прохождения медкомиссии для получения прав: что ждёт водителей с 1 августа

Кроме того в России с 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний для водителей. Туда будут добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм. Также в документах заменят термин «ахроматопсия» на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения». Это позволит учитывать больше нарушений цветовосприятия.