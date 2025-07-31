Просто жуть: при помощи фотографии в соцсети обнаружена самка огромного насекомого

Огромное насекомое-палочник обнаруженное в высокогорных древесных зарослях в Австралии. Насекомое Acrophylla alta, длиной 40 см, весит чуть меньше мячика для гольфа и, возможно, является самым тяжелым насекомым в Австралии.
Новый вид, достигающий 40 см в длину и получивший название Acrophylla alta, был обнаружен на больших высотах Атертонского плоскогорья в северном Квинсленде, и ученые считают, что именно эта среда обитания может быть одной из причин его больших размеров, пишет The Guardian.
В рецензируемом исследовании, документирующем это открытие, опубликованном в журнале Zootaxa, отмечается, что палочник, вероятно, был тяжелее гигантского роющего таракана, который является эндемиком Квинсленда и в настоящее время является самым тяжелым насекомым в Австралии.
Профессор Ангус Эммотт, исследователь из Университета Джеймса Кука, сказал, что открытию помогла публикация в социальных сетях.
Эммотт сказал, что его соавтору Россу Коупленду прислали фотографию насекомого-палочника, и он «сразу подумал, что это может быть что-то новое».
После долгих ночных поисков Эммотт и Коупленд нашли крупную самку между Миллаа-Миллаа и горой Гипипами. Насекомое находилось так высоко, что им пришлось использовать длинную палку, чтобы спустить его вниз, отмечает The Guardian.
Как только Коупленд увидел самку вблизи, он был уверен, что это новый вид палочника. Пара отнесла ее в дом Эммотта в Атертон Тейбллендс для дальнейшего изучения.
Они держали самку в клетке, кормили ее, а затем собрали ее яйца. «Яйца палочников очень важны для диагностики, и поэтому у каждого вида яйца немного отличаются друг от друга», — объясняет Эммотт.
Ангус Эммотт сказал, что, по его мнению, этот вид не был обнаружен ранее, поскольку его среда обитания была слишком труднодоступной.
«Он обитает высоко в кронах деревьев. Так что, если его только на вас не обрушит циклон или птица, очень немногим людям удастся их увидеть», — говорится в заявлении Эммотта.
Но среда обитания также может объяснить, почему палочники крупнее, сказал он, отметив, что масса тела может помочь им выжить в холодных условиях в «прохладной, влажной среде, где они живут».
Следующий шаг к тому, чтобы узнать больше об этом виде, — найти самца, что оказывается непростой задачей, и не только потому, что они тонкие, как палка.
Самцы палочников, как правило, значительно меньше и визуально отличаются от самок настолько, что в других случаях пары были описаны не только как разные виды, но и вообще из разных родов.
«Вам действительно нужно увидеть самца, совокупляющегося с самкой, — сказал Эммотт. — Тогда вы знаете, что это такое, и, собрав яйца, вы действительно можете убедиться, что это одно и то же».
Эксперт по энтомологии музея Квинсленда Николь Гюнтер сказала, что открытие заполнило пробел в знаниях о биологическом разнообразии Австралии.
По ее словам, это также подчеркнуло, что нам предстоит многое узнать о некоторых из крупнейших видов насекомых Австралии. «Австралия является родиной огромного количества видов биоразнообразия, которые еще предстоит классифицировать и присвоить научное название».
По ее оценкам, до 70% видов австралийских насекомых в настоящее время не описаны.
«Признание этого вида как отдельного также важно для его сохранения. Мы не можем сохранить вид, если не знаем, существует ли он или где он встречается».
Она сказала, что этот вид палочников до сих пор был зарегистрирован только в небольшом количестве лесных местностей во влажных тропиках Квинсленда.
Будущие исследования могут помочь улучшить научное понимание распространения этого насекомого и любых потенциальных угроз, с которыми сталкивается этот вид.