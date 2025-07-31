Судья отклонил иск Болдуина в связи с расследованием стрельбы на съемках

В октябре 2021 года во время съёмок вестерна «Ржавчина» актёр Алек Болдуин случайно выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, уроженка Украины, а режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлые ранения. Болдуин утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, но выстрел произошёл сам по себе.