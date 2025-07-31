Судья отклонил иск Болдуина в связи с расследованием стрельбы на съемках

Актёр Алек Болдуин подал гражданский иск о злонамеренном преследовании и нарушении своих гражданских прав в связи с расследованием инцидента на съёмках вестерна «Ржавчина», в результате которого погиб человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В иске Болдуин утверждал, что прокуроры и следователи намеренно исказили факты в ходе расследования.
«Судья штата Нью-Мексико отклонил иск, поданный актером Алеком Болдуином в январе текущего года», — говорится в публикации.
В октябре 2021 года во время съёмок вестерна «Ржавчина» актёр Алек Болдуин случайно выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, уроженка Украины, а режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлые ранения. Болдуин утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, но выстрел произошёл сам по себе.