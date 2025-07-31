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Жители Самары рассказали, как борются с постотпускным стрессом

Жители Самары по-разному справляются с постотпускным стрессом.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Жители Самары по-разному справляются с постотпускным стрессом. Так, 28% предпочитают вернуться из отпуска за 1−2 дня до выхода на работу, чтобы адаптироваться к привычному ритму. 19% начинают с простых задач, чтобы не перегружать себя в первый рабочий день, а 16% считают, что важно просто хорошо выспаться. Успокоительные препараты используют 9% горожан.

Некоторые делятся личными лайфхаками. Например, кто-то старается планировать возвращение к работе на середину недели, чтобы сократить количество рабочих дней сразу после отпуска. Другие начинают понемногу включаться в рабочий процесс ещё в последние дни отдыха, чтобы снизить стресс при возвращении.

Люди старше 45 лет демонстрируют лучшую стрессоустойчивость: 43% из них заявили, что не испытывают дискомфорта при возвращении к работе.

Среди молодёжи до 35 лет таких — 34%, а в группе 35−45 лет — 33%. При этом молодые сотрудники чаще начинают с несложных задач (24%), а респонденты среднего возраста чаще прибегают к медикаментам (12%).

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