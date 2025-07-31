Жители Самары рассказали, как борются с постотпускным стрессом

Жители Самары по-разному справляются с постотпускным стрессом. Так, 28% предпочитают вернуться из отпуска за 1−2 дня до выхода на работу, чтобы адаптироваться к привычному ритму. 19% начинают с простых задач, чтобы не перегружать себя в первый рабочий день, а 16% считают, что важно просто хорошо выспаться. Успокоительные препараты используют 9% горожан.