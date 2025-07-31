Новорожденный истек кровью, когда отец перегрыз ему пуповину

В Санкт-Петербурге молодой отец чуть не убил своего новорожденного ребенка.
В Санкт-Петербурге после домашних родов молодой отец едва не убил собственного новорожденного ребенка, перегрызая ему пуповину. Об этом пишут Mash.
«Родители-чудаки прочитали в интернете: если перегрызть ребёнку пуповину — он будет расти здоровым, но не вышло уже на старте. После акта младенец истекал кровью и чуть не умер», — сказано в сообщении telegram-канала.
Как сообщает Mash, пара приняла решение провести роды в домашних условиях с целью соблюдения определенного обряда, однако процедура прошла неудачно. Прибывшие на место происшествия медики сумели остановить кровотечение и спасти новорожденного мальчика, чья жизнь в настоящее время вне опасности. В больнице мать ребенка обратилась с просьбой — вернуть ей плаценту для заморозки и готовить из нее еду.