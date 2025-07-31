Новорожденный истек кровью, когда отец перегрыз ему пуповину

Как сообщает Mash, пара приняла решение провести роды в домашних условиях с целью соблюдения определенного обряда, однако процедура прошла неудачно. Прибывшие на место происшествия медики сумели остановить кровотечение и спасти новорожденного мальчика, чья жизнь в настоящее время вне опасности. В больнице мать ребенка обратилась с просьбой — вернуть ей плаценту для заморозки и готовить из нее еду.