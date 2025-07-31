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Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу в августе

С 1 августа в России начнут действовать несколько важных законов, направленных на повышение безопасности граждан, защиту исторической памяти и поддержку военнослужащих. О нововведениях подробно рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нововведения должны снизить количество телефонного мошенничества.

С 1 августа в России начнут действовать несколько важных законов, направленных на повышение безопасности граждан, защиту исторической памяти и поддержку военнослужащих. О нововведениях подробно рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей», — написал Володин в своем telegram-канале. Эта мера направлена на предотвращение случаев, когда несовершеннолетние становятся жертвами мошенников, использующих их банковские карты для незаконных операций. Также с августа россияне получат возможность официально отказаться от навязчивых смс-рассылок. Для этого потребуется подать заявление своему оператору связи. Нововведение должно снизить количество спама и телефонного мошенничества.

Вступает в силу закон об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и памятников, посвященных погибшим при защите страны. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. Закон распространяется на мемориалы как на территории России, так и за ее пределами.

Военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции (СВО), продлевается срок действия результатов ЕГЭ. Это позволит им воспользоваться полученными баллами для поступления в вузы даже после завершения службы. Участники СВО и их близкие теперь освобождены от уплаты государственной пошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. Закон, вступивший в силу 23 июля, снижает финансовую нагрузку на семьи военнослужащих и делает оформление необходимых документов проще и доступнее.

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