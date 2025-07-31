Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу в августе

Военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции (СВО), продлевается срок действия результатов ЕГЭ. Это позволит им воспользоваться полученными баллами для поступления в вузы даже после завершения службы. Участники СВО и их близкие теперь освобождены от уплаты государственной пошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. Закон, вступивший в силу 23 июля, снижает финансовую нагрузку на семьи военнослужащих и делает оформление необходимых документов проще и доступнее.