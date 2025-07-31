Наставник самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев: нам нужен центрфорвард

Главный тренер волжан уточнил, какое усиление требуется его команде.
«Крылья Советов» после двух туров РПЛ идут на пятой строчке с четырьмя очками. В Кубке занимают второе место в группе B с тремя очками. Их добыли во вторник вечером в матче против «Краснодара» — 2:1 (6+).
После той встречи наставник «зелено-бело-синих» сказал, что нуждается в трех новичках. Теперь уточнил, какую позицию точно нужно усилить.
«Нам нужен центрфорвард. Это первое, что надо, давно нужно было это сделать», — подчеркнул Магомед Адиев.
Отдельно в разговоре с Metaratings.ru заявил, что проблем с руководством «Крылышек» у него нет:
«Сейчас тем более все хорошо. Но мы не могли провести те трансферы, которые я бы хотел и были обговорены. Однако руководство свое слово сдержало, переходы оформили. Конфликта не было, мне быстрее нужны были футболисты».
Недавно 20-летний нападающий самарцев Вадим Раков объяснил, почему ушел из столичного «Локомотива» после минувшего сезона.
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