СМИ: Российские туристы массово жалуются на аллергию на популярных курортах

Туристы, вернувшиеся с отдыха в Турции, Египте и на Мальдивах, жалуются на одинаковые симптомы: зуд, покраснение и высыпания после купания в море. В местных клиниках, по их словам, врачи объясняют это реакцией на морскую воду, уточняя, что причиной является не само море, а воздействие высокой температуры и интенсивного ультрафиолетового излучения.