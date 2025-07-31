СМИ: Российские туристы массово жалуются на аллергию на популярных курортах

Российские туристы массово жалуются на аллергию на курортах Турции, Египта и Мальдив. Об этом в четверг, 31 июля, пишет Telegram-канал Shot.
Туристы, вернувшиеся с отдыха в Турции, Египте и на Мальдивах, жалуются на одинаковые симптомы: зуд, покраснение и высыпания после купания в море. В местных клиниках, по их словам, врачи объясняют это реакцией на морскую воду, уточняя, что причиной является не само море, а воздействие высокой температуры и интенсивного ультрафиолетового излучения.
По рассказам россиян, медики назначают стандартное лечение — антигистаминные препараты и противовоспалительные мази. Также рекомендуют после каждого купания тщательно смывать соленую воду с кожи. Как правило, неприятные симптомы исчезают через несколько дней после возвращения домой, сообщается в публикации.
Лето — традиционное время отпусков, моря и пляжей. Где провести сезон и куда не стоит ехать из-за опасностей, ранее рассказали эксперты. В России можно недорого отдохнуть по нескольким направлениям. Например, Алтай — живописный район с горами, озерами и водопадами — дает такую возможность.