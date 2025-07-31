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Десантники подняли российские флаги во всех микрорайонах Часова Яра

Российские десантники подняли флаги РФ в освобожденном городе Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Кадры опубликовали в Telegram-канале 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Российские десантники подняли флаги РФ в освобожденном городе Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Кадры опубликовали в Telegram-канале 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

— Флаги Российской Федерации и воздушно-десантных войск — во всех микрорайонах города, — уточнили в публикации.

Кроме того, там отметили, что Часов Яр — господствующая высота. Оттуда бойцам Вооруженных сил России (ВС РФ) открывается путь к городу Константиновка, а также к Славянско-Краматорской агломерации.

Российские военные в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в истории специальной военной операции (СВО). Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, в свою очередь, отметил, что оборона украинской армии на константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра.

В середине июня командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов утверждал, что под контролем украинских военных в городе Часове Яре остался только один район.