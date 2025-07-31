Временное затишье: будет ли магнитная буря 1 августа 2025

Июль 2025 года продемонстрировал исключительно благоприятную картину для людей, чувствительных к изменениям магнитного поля Земли. Метеозависимые могли наслаждаться практически полным отсутствием неблагоприятных погодных факторов. Хоть обстановка и продолжает сохраняться стабильной, метеочувствительным людям стоит соблюдать ряд важных рекомендаций и быть на чеку. Подробнее о том, чего ждать 1 августа 2025 и будет ли магнитная буря в этот день — в материале URA.RU.