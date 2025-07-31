Месси дал пощечину футболисту мексиканского «Атласа» Эрнандесу

Аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси во время матча Кубка лиг дал пощечину игроку мексиканского клуба «Атлас» Серхио Эрнандесу.
Игра между «Интер Майами» и «Атласом» состоялась в ночь на четверг. Победу со счетом 2:1 одержала команда Лионеля Месси.
Во время игры Месси устроил перепалку с игроком «Атласа» Серхио Эрнандесом. Разговор шел на повышенных тонах. В результате Месси дал мексиканцу несильную пощечину. Арбитр оставил этот эпизод без внимания.
Ранее стало известно, что Лионеля Месси отстранили на одну игру Главной лиги футбола (MLS) за отказ ехать на Матч звезд.
Также сообщалось, что Месси обошел знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду по числу голов без учета пенальти.