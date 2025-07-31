Демешин пригласил ветерана СВО развивать цифровые сервисы Хабаровского края

Специалиста по связи, работавшего в зоне специальной военной операции, пригласили к работе в сфере цифровых решений и государственной службы Хабаровского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Как отметил глава региона, речь идёт о Семёне Мустивом — участнике программы «Герои Vостока». Именно благодаря его профессионализму, подчеркнул Демешин, в зоне боевых действий была выстроена система связи, которая помогает военным эффективно выполнять задачи.
Сейчас ветерану предложено сосредоточиться на развитии цифровых сервисов в регионе. Это направление власти считают приоритетным — цифровизация, по словам губернатора, делает госуслуги удобнее для населения и снижает риски бюрократических и коррупционных проявлений. Особое внимание предполагается уделить строительной и экономической сферам. Кроме того, Мустивому предложено включиться в работу над регулированием миграционной политики и решением вопросов, связанных с прокатом электросамокатов в городской среде.
«Будущие управленцы, прошедшие боевые действия, уверен, могут по-новому взглянуть на многие проблемы и стать инициаторами нетривиальных путей их решения», — отметил Демешин.