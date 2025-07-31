Демешин пригласил ветерана СВО развивать цифровые сервисы Хабаровского края

Сейчас ветерану предложено сосредоточиться на развитии цифровых сервисов в регионе. Это направление власти считают приоритетным — цифровизация, по словам губернатора, делает госуслуги удобнее для населения и снижает риски бюрократических и коррупционных проявлений. Особое внимание предполагается уделить строительной и экономической сферам. Кроме того, Мустивому предложено включиться в работу над регулированием миграционной политики и решением вопросов, связанных с прокатом электросамокатов в городской среде.