Жители Часова Яра прятались в подвалах от ВСУ

«Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались», — рассказали в силовых структурах ТАСС. Многие жители города были вынуждены прятаться в подвалах своих домов из-за интенсивных боевых действий. Несмотря на уже проведенную эвакуацию, российские военные продолжают обследовать подвальные помещения и другие укрытия в Часовом Яре.