В Иркутске в школах и детских садах к 1 сентября усилят меры безопасности. Так в 49 образовательных учреждениях установят системы оповещения о пожарах, улучшат посты охраны и КПП, появится больше камер видеонаблюдения, обновят сигнализацию и отремонтируют выходы для эвакуации и дороги для пожарных машин. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, на это потратят более 44 миллионов рублей из городского бюджета.