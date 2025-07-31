В Иркутске в школах и детских садах к 1 сентября усилят меры безопасности. Так в 49 образовательных учреждениях установят системы оповещения о пожарах, улучшат посты охраны и КПП, появится больше камер видеонаблюдения, обновят сигнализацию и отремонтируют выходы для эвакуации и дороги для пожарных машин. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, на это потратят более 44 миллионов рублей из городского бюджета.
— В этом году мы расширили программу по оснащению школ и детских садов современными системами безопасности. Такие меры могут спасти жизни в критической ситуации. Мы будем это вводить во всех образовательных организациях города, — пояснил мэр Иркутск Руслан Болотов.
В 2024 году на подобные цели было потрачено около 33 миллионов рублей. Все работы ведутся по правилам, установленным контролирующими органами, и их завершение намечено к началу нового учебного года.