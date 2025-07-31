Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу с августа

С 1 августа подростки смогут открывать банковские счета только с согласия родителей или законных представителей. Также россияне получат возможность отказаться от спама — достаточно направить оператору связи заявление об отказе от массовых рассылок. Оператор будет обязан прекратить их. С 3 августа вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и памятников. Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до пяти миллионов рублей — закон распространяется на мемориалы как в России, так и за рубежом.