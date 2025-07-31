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Воронежцы сообщают о проблемах с мобильным интернетом

Связь не восстановилась после ночной атаки БПЛА.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

Воронежцы сообщают об отсутствии мобильного интернета. Его отключили еще накануне вечером в связи с атакой БПЛА на регион. До настоящего времени связь полностью не восстановилась.

Напомним, минувшей ночью в областном центре и шести районах региона дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили около 10 беспилотников. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

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