Воронежцы сообщают о проблемах с мобильным интернетом

Воронежцы сообщают об отсутствии мобильного интернета. Его отключили еще накануне вечером в связи с атакой БПЛА на регион. До настоящего времени связь полностью не восстановилась.
Напомним, минувшей ночью в областном центре и шести районах региона дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили около 10 беспилотников. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
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