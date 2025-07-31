Затонувший военный корабль во время «Великого шторма» в 1703 году наконец нашли: вот какие тайны он хранил

Спустя более трех столетий у побережья Кента обнаружили британский военный корабль HMS Northumberland, построенный в 1679 году и затонувший в 1703 году во время Великого шторма. Найти судно удалось благодаря зыбучим пескам, которые защитили его от эрозии. От том, какие тайны более трех сот лет скрывал корабль, пишет The Guardian.