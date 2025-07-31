Затонувший военный корабль во время «Великого шторма» в 1703 году наконец нашли: вот какие тайны он хранил

Спустя более трех столетий у побережья Кента обнаружили британский военный корабль HMS Northumberland, построенный в 1679 году и затонувший в 1703 году во время Великого шторма. Найти судно удалось благодаря зыбучим пескам, которые защитили его от эрозии. От том, какие тайны более трех сот лет скрывал корабль, пишет The Guardian.
Исследование показало, что деревянные части, канаты и даже бочки находятся в отличном состоянии. Это делает «Нортумберленд» одним из наиболее хорошо сохранившихся деревянных военных кораблей в Великобритании.
Кроме того, на борту корабля нашли множество артефактов, в том числе медные котлы, семь железных пушек и деревянные лафеты. Археологи отмечают необходимость быстрого изучения останков, поскольку они подвержены воздействию моря.
Морской археолог Хефин Меара обратил внимание на уникальность сохранности органических материалов, а также возможность узнать о конструкции и оснащении кораблей того времени.
«Обломки, которые могут сохраняться в невероятно хорошем состоянии в течение столетий, очень быстро разлагаются. Сейчас мы находимся во власти стихии, и это гонка за тем, чтобы выяснить, что мы можем спасти», — сказал археолог.
В 2024 году у берегов Австралии нашли судно, которое бесследно пропал 120 лет назад. В июле 1904-го сухогруз SS Nemesis попал в сильный шторм у Нового Южного Уэльса, тела нескольких членов экипажа вынесло на берег.